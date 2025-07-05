Врачи рассказали, какой кофе продлевает жизнь, а какой ее укорачивает
Ученые утверждают, что польза кофе для здоровья напрямую зависит от способа его приготовления. Самым полезным для сердечно-сосудистой системы признан фильтрованный кофе, так как бумажный фильтр задерживает вредные соединения.
Напитки на основе эспрессо также полезны благодаря высокой концентрации антиоксидантов, поддерживающих когнитивные функции. Наименее полезным вариантом специалисты называют растворимый кофе, в котором мало антиоксидантов и может содержаться акриламид. Таким образом, для получения максимальной пользы от напитка рекомендуется выбирать именно фильтр-кофе. При этом важно помнить, что кофе противопоказан людям с рядом заболеваний, включая гипертонию и проблемы с ЖКТ. Врачи напоминают, что даже самый полезный кофе следует употреблять в умеренных количествах.
Наука сегодня предлагает решения для проблем любого масштаба: от создания «зеленого» цемента и лечения ХОБЛ стволовыми клетками до ответа на простой вопрос, как правильно заваривать утренний кофе.