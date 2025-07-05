Какой кофе продлевает жизнь, а какой ее укорачивает

Ученые утверждают, что польза кофе для здоровья напрямую зависит от способа его приготовления. Самым полезным для сердечно-сосудистой системы признан фильтрованный кофе, так как бумажный фильтр задерживает вредные соединения.

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Напитки на основе эспрессо также полезны благодаря высокой концентрации антиоксидантов, поддерживающих когнитивные функции. Наименее полезным вариантом специалисты называют растворимый кофе, в котором мало антиоксидантов и может содержаться акриламид. Таким образом, для получения максимальной пользы от напитка рекомендуется выбирать именно фильтр-кофе. При этом важно помнить, что кофе противопоказан людям с рядом заболеваний, включая гипертонию и проблемы с ЖКТ. Врачи напоминают, что даже самый полезный кофе следует употреблять в умеренных количествах.

Наука сегодня предлагает решения для проблем любого масштаба: от создания «зеленого» цемента и лечения ХОБЛ стволовыми клетками до ответа на простой вопрос, как правильно заваривать утренний кофе.