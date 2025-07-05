Диетолог рассказала, чем полезна спаржа

В ней содержится большое количество полезных биофлавоноидов и антиоксидантов.

Кроме того, растение благотворно влияет на половую функцию, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Самая полезная спаржа — тёмно-зелёная и фиолетовая, потому что именно яркая окраска говорит об огромном количестве биофлавоноидов и антиоксидантов, которые так или иначе участвуют во множестве процессов, связанных с профилактикой остеосклероза, омоложением, активным долголетием. Там есть ещё аминокислота аргинин, которая, считается, оказывает благотворное влияние на половую функцию, но это не значит, что это какая-то Виагра. Но включать её в рацион действительно стоит».

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