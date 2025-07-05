Названы пять неочевидных преимуществ употребления ананаса

Ананас — не только вкусный тропический фрукт, но и источник ценных питательных веществ. Диетолог-нутрициолог Бриттани Любек рассказала о пяти малоизвестных преимуществах его употребления.

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Улучшает пищеварение. Ананас содержит бромелайн — фермент, который способствует расщеплению белков и поддерживает здоровье кишечника. Исследования показывают, что он может усиливать рост полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Снижает боль и воспаление. Бромелайн обладает противовоспалительным действием и может облегчать боль при артрите, невропатии и спортивных травмах. Также он помогает уменьшить послеоперационные отёки.

Защищает печень. Исследования на животных показали, что ананас снижает уровень холестерина и триглицеридов, уменьшая риск жировой болезни печени. Однако подтверждение этих эффектов у людей требует дополнительных исследований.

Улучшает кровообращение. Ананас может укреплять сосуды, предотвращая накопление холестерина в артериях. Это способствует лучшему кровотоку и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Борется с воспалением. Лабораторные тесты и опыты на грызунах показали, что бромелайн подавляет воспалительные процессы. Это делает ананас полезным для профилактики хронических заболеваний.

С употреблением ананаса стоит быть осторожным людям с аллергией на бромелайн, беременным и кормящим женщинам, тем, кто принимает антибиотики или разжижающие кровь препараты. При злоупотреблении возможны тошнота, диарея, головные боли.