В Роскачестве рассказали о важных для мужского здоровья продуктах

Руководитель центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала, какие растительные продукты помогут сохранить мужское здоровье и избежать ряда проблем.

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По словам специалиста, один из важнейших продуктов для мужчин - томаты, снижающие риск развития заболеваний предстательной железы и сердечно-сосудистой системы. Пользу также приносят тыквенные семечки, содержащие цинк для поддержания репродуктивной функции. Рекомендуется употреблять грецкие орехи и миндаль, богатые витамином Е, магнием и полезными жирами - это стимулирует выработку тестостерона.

Зеленые листовые овощи привносят в организм фолиевую кислоту и железо, что необходимо для энергии и кроветворения. Также не следует забывать о гранатах и чернике, улучшающих кровообращение и укрепляющих сосуды. Имбирь и чеснок, в свою очередь, обладают противовоспалительными свойствами.