Ортопед рассказал, как улучшить осанку

Ходьба босиком, особенно на естественных неровных поверхностях (например, по траве или песку), положительно влияет на осанку, рассказала «Газете.Ru» травматолог-ортопед Lahta Clinic Юлия Федорова.

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«Ходьба по траве или песку может способствовать улучшению сенсорной стимуляции стопы, что положительно влияет на осанку и баланс тела, а также может способствовать улучшению общего самочувствия. Для людей с хронической болью в стопах на фоне плантарного фасциита (пяточная шпора) ходьба босиком может принести облегчение в плане уменьшения боли. Однако существуют и диаметрально противоположные данные, поэтому рекомендации должны быть индивидуальными», — отметила доктор.

Однако ходьба босиком на жестких, неровных или загрязненных поверхностях повышает риск травм, инфекций и других повреждений стоп. Это косвенно может негативно сказаться на состоянии спины из-за компенсаций в походке вследствие возможных травм.