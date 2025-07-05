Чем полезен молодой зеленый горошек

Сезон молодого зеленого горошка длится до конца лета. В чем заключается его польза, а также как выбрать и хранить, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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Чем полезен молодой горошек

Молодой зеленый горошек, по словам эксперта, является источником растительного белка.

— Поэтому люди, страдающие от дефицита белка (те, кто постятся или ограничивают мясо в рационе), благодаря горошку могут его частично восполнить, — отметила диетолог. — Однако стоит отметить, что в нем не содержатся незаменимые аминокислоты, которые можно обнаружить в других источниках белка животного происхождения.

Также горошек богат клетчаткой, поэтому при его употреблении важно учитывать индивидуальные особенности организма, предупредила специалист.

— У некоторых людей большое количество клетчатки в рационе может вызвать побочные эффекты: вздутие живота и метеоризм, — уточнила Русакова.

Суточная норма молодого горошка

Свежий горох можно употреблять в сутки в количестве 50–100 граммов, сообщила диетолог. При этом он должен быть выращен и собран в экологически чистом районе.

— В консервированном горохе содержатся добавки в виде сахара и соли, поэтому его не стоит есть в больших количествах, — подчеркнула Русакова.

Кроме того, существуют блюда, которые готовят из гороха: суп и каша. Их суточная норма составляет, как правило, 250 граммов, уточнила эксперт.

Как выбрать молодой горошек

По словам специалиста, если мы выбираем горох в стручках, то они не должны быть в трещинах и поражены паразитами.

— Его любят не только люди, но и различные насекомые. Поэтому при выборе важно обратить внимание на его внешний вид, — посоветовала диетолог.

Как хранить молодой горошек

Свежий горошек можно хранить в холодильнике, уверена доктор.

— Кроме того, можно подвергнуть его заморозке, чтобы на длительное время сохранить его вид и свойства, — добавила Русакова.

Кстати, бобовые культуры помогают повысить уровень хорошего холестерина в организме. Какие еще продукты позволят не только удержать себя в форме, но и воспрепятствуют увеличению плохого холестерина, выясняла «Вечерняя Москва».