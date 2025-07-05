Врач объяснила, как избавиться от аллергии на пыль

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина объяснила, почему регулярная влажная уборка важна сама по себе, но не избавит от аллергии на пыль.

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Врач подчеркнула, что в случае диагностирования у человека аллергии на пыль, нет никакой необходимости проводить ежедневную генеральную уборку. Аллергия — следствие иммунных нарушений. И только устранив эти проблемы, можно вылечить любое аллергическое заболевание, в том числе такую тяжёлую форму, как бронхиальная астма.

Логина отметила, что аллергия — не внешние факторы, а индивидуальная повышенная чувствительность к аллергенам. Аллергены — генетически чужеродные для человеческого организма факторы. От бактерий и вирусов отличаются тем, что не обладают болезнетворными свойствами.

Эксперт подчеркнула важность влажной уборки. Однако, если человек с повышенной чувствительностью к бытовым аллергенам находится в пыльном помещении, проявления болезни будут более выраженными и могут усиливаться. Влажная уборка уменьшит контакт с аллергеном, но полностью от аллергии не избавит. Потому что уборка в доме — временный фактор, тем более не панацея.

Если у человека диагностирована аллергия на пыль, то необходимо обратиться за помощью к врачу. Логина призвала не игнорировать этот момент, так как аллергию можно вылечить.

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