Как легко победить недосып

Хронический недосып – одна из самых распространённых проблем нашего времени, которая влияет на иммунитет, ускоряет старение и снижает качество жизни.

Лектор Общества «Знание», кандидат медицинских наук, доцент, врач-гигиенист Виктория Симонова в интервью «ФедералПресс» объяснила, как легко вернуть здоровый сон.

По словам специалиста, чтобы помочь себе уснуть, необходимо хотя бы за час до сна выключать телевизоры, смартфоны и ноутбуки. Свет в комнате должен быть тёплым и приглушённым, а лучше – воспользоваться ночником с жёлтым оттенком.

Кроме того, добавила Симонова, в борьбе с недосыпом нужно соблюдать чёткий график сна – лучше ложиться и просыпаться в одно время даже в выходные, чтобы закрепить естественные биоритмы.

Днём, подчеркнула кандидат наук, необходимы физические нагрузки – они стимулируют выработку гормонов, улучшающих сон. Рацион питания, отметила медик, также играет важную роль.

Так, она рекомендует включать в меню продукты с высоким содержанием природного мелатонина: вишню, грецкие орехи, овсянку, бананы. Они не заменят здоровый режим, но поддержат организм в период стресса и переутомления.

«Особое внимание нужно уделить качеству сна в тёплое время года. Летом организм подвержен дополнительной нагрузке из-за жары, перемен погоды и снижения концентрации. Поэтому важно заранее позаботиться о вечернем распорядке: тишина, затемненное помещение, отказ от новостей и активных дел», – резюмировала Симонова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-невролог, лектор Общества «Знание» Ольга Косивцова предупредила о страшных последствиях хронического недосыпания.