Почему пробежки натощак могут навредить

К пробежкам на улицах города и стадионах с каждым годом приобщается все больше людей. Профессиональные спорстмены, любители и новички чаще всего предпочитают выходить на кардиотренировку утром, перед рабочим днем. Ну и, как правило, завтракать перед бегом «не положено». Бытует мнение, что физнагрузки на полный желудок не на пользу. Может заколоть в боку, появиться изжога или еще чего похуже. Тем временем, есть и прямо противоположная точка зрения, которая гласит, что бегать голодным противопоказано и чревато головокружениями и нехваткой сил.

Врач интегративной медицины, эндокринолог Анжелика Сысоева в беседе с WomanHit высказалась по этой довольно спорной и острой теме.

Кому точно нельзя бегать голодным

«Начнем с того, кто бегает, когда бегает и как именно бегает? В первую очередь, надо оценить свое состояние здоровья. Если у вас, к примеру, снижена функция щитовидной железы (гипотиреоз) и/или истощение надпочечников, анемия, то с бегом натощак надо повременить. Пользы в этом точно не будет, а усугубление патологических состояний неизбежно», — предупреждает медик.

Связано это с дефицитом ресурса и энергии у людей с вышеперечисленными диагнозами. Запаса едва ли хватит на спорт, когда первостепенная задача — обеспечить энергией жизненноважные органы и системы организма. Для этой категории бегунов тренировки всегда будут оборачиваться стрессом. А это влечет подъем уровня гормона стресса, кортизола.

«Человек в таком состоянии после бега будет испытывать сонливость, вялость, слабость, головокружение, подъем или наоборот спад артериального давления, сердцебиение, нарушение сна, снижение мышечной массы, тяги к высокоуглеводистым вредным продуктам и даже к набору веса. Такой категории людей оптимален прием пищи за час до бега и желательно, чтобы в тарелке были сложные углеводы, полезные жиры. Это даст медленный подъем глюкозы в крови и длительное ощущение энергоемкости», — советует эксперт.

Сверяемся по часам

Ну а теперь об оптимальном времени для пробежек. Анжелика Сысоева рекомендует выходить на стадион или городские тротуары не позднее 6:30 утра. В это время уровень кортизола в крови находится на пике. Бег в это время будет полезен для снижения артериального давления, нормализации сахара крови, гармонизации психоэмоционального фона, профилактики отеков, нормализации сна, снижения веса. Однако позавтракать до такой ранней тренировки вы едва ли успеете.

«Что здесь будет уместно? Это 300 мл щелочной горячеватой воды, прекрасно зайдет коллаген (его как раз нужно для большей эффективности принять за час до еды и с утра). Безусловно, такой подход к бегу будет ориентирован на тех людей, которые в ресурсе и, как минимум, откорректировали свой режим сна и разобрались с основными дефицитами», — продолжает эндокринолог.

А вот после 16 часов разгонять активность крайне нежелательно. По словам врача, любая физнагрузка в это время, наоборот, стимулирует выработку кортизола. Гормон стресса в свою очередь затруднит выработку мелатонина, который крайне важен для здорового сна, общего оздоравливания, стройности.

Держим правильный темп

Спринт по утрам — это явно перебор для еще не проснувшегося организма. Поэтому лучше всего дать ему легкую нагрузку в виде джоггинга (бега трусцой) — не более 20—30 минут со скоростью 7—9 минут на один километр.