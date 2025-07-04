Что вредит суставам, сосудам и иммунитету

Белки — основа всех обменных процессов в организме. Но если неправильно выбрать источники белка (особенно мяса), можно нанести вред суставам, сосудам, почкам, печени и иммунитету.

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Автор канала «Природа лечит» разобрал, какое мясо самое опасное для организма и которое наоборот полезно.

Копченое мясо несет угрозу для кишечника и печени. Особенно оно опасно, если у вас хронические запоры. Оно также содержит канцерогены, которые повышают риск рака желудка и кишечника, дольше задерживаются в кишечнике, усиливая вредное воздействие и нагружают печень.

Жареное мясо — враг сосудов и сердца. Оно опасно из-за окисленных жиров, которые повышают «плохой» холестерин и ведут к атеросклерозу. А также из-за канцерогенов, особенно если жарить на растительном масле. При высоком холестерине и жировом гепатозе жареное мясо лучше исключить.

Молодая телятина, свинина, баранина могут усилить нагрузку на почки и суставы. В молодом мясе (телятина, свинина, баранина) больше мочевой кислоты и пуринов, которые провоцируют подагру и мочекаменную болезнь, а также усиливают воспаление в суставах.

Безопасной альтернативой могут стать птица, кролик, рыба (в них меньше белковых токсинов).

Чтобы снизить вред мяса, нужно сочетать его с овощами и фруктами, ведь клетчатка связывает токсины и защищает почки. Лучше избегать жарки и отдать предпочтение запеченному, тушеному или вареному мясу. При проблемах с ЖКТ и печенью важно ограничить копчености.

Ранее мы перечислили продукты, которые нельзя жарить на подсолнечном масле, поскольку они могут растерять пользу.