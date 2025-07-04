Что надо проверить перед операцией, чтобы избежать осложнений

Александр Дзидзария, д. м. н., зав. отделением онкоурологии и онкогинекологии, хирург-онколог, андролог, уролог, рассказал о главных правилах подготовки к любой операции.

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Анализы имеют срок годности. Например, у анализов на ВИЧ, гепатит, сифилис это максимум месяц. При этом важно не просто сдать анализы, а расшифровать их.

Смотрите результаты анализов. Обязательно обращайте внимание на уровень белка, гемоглобина, ферритина, железа. Дело в том, что показания анализов влияют на скорость заживления. Проверяйте и анализы на половые гормоны, их низкий уровень означает, что медленно происходит синтез новых тканей и всё медленнее будет заживать. Важно проверять также щитовидные гормоны: нет ли гипотиреоза, тиреотоксикоза; смотрите на С-реактивный белок, гомоцистеин.

Следите за весом. Лишний вес может сильно мешать при операции. Он связан с проблемами с гормонами, системными воспалениями, сложностью хирургического вмешательства. Это увеличивает длительность наркоза, различные риски, объём препаратов, ухудшает процессы заживления. Если у вас есть лишний вес, то постарайтесь перед операцией похудеть.

Подготовка зоны операции. При необходимости побрейте её. Делать это нужно накануне операции. Лучше всего использовать триммер, а если бреетесь лезвием, то обрабатывайте область антисептиком.

Контроль месячных. Во время месячных нельзя оперировать, так как происходит ухудшение свёртываемости крови. Планируйте свою операцию исходя из цикла.

Вообще самая частая причина смерти в хирургии - это образование тромбов. Риск повышается, если вы курите, принимаете гормональные препараты, двигаетесь после операции, страдаете варикозной болезнью, мало пьёте жидкости. Лучше всего поэтому на период после операции купить специальное компрессионное бельё (чулки). Снимать их можно, когда у вас восстановится активность. Компрессионные чулки сами по себе должны быть по паха, они должны быть правильно подобраны, а ещё правильные чулки сложно надевать. Однако если вы уже встали с утра и походили, то надевать компрессионные чулки нельзя.

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Операция проводится натощак. Это важно, поскольку человек может (если он поел и попил что-то утром) задохнуться своими рвотными массами во время операции. При этом если у вас операция утром, то ужинать вам нельзя - только обедать.

Медицинская тайна. Когда вы поступаете в больницу, вы должны сказать, с кем врачи могут говорить, кто ваш представитель и т. п. Обязательно оставьте доктору контакт человека, которому можно давать информацию о вашем состоянии. Также предупреждайте обязательно близких и родных о том, что вам предстоит операция.

Подготовка организма. Многие операции требуют очистки кишечника. Есть разные варианты это сделать: отказ от еды перед операцией, утренняя микроклизма перед операцией. После чистки обязательно выпейте 0,7 л минеральной воды и 0,7 л обычной воды.

Сон. Если у вас проблемы со сном, то попросите врача сделать премедикацию. Вам сделают укол, и вы будете спать.

Режим сбережения энергии. В таком режиме перед операцией проведите 3-4 дня. Обязательно за неделю исключите употребление алкоголя, а также обязательно высыпайтесь.

Контроль приёма препаратов. За неделю до операции нельзя принимать омега-3, витамин Е, чеснок в капсулах, женьшень, гинкго билоба, куркумин, ашваганду. Также откажитесь от СИОЗС, триттико, модофенила, пирацетама, фенибута, фенотропила. Не рекомендуется принимать диуретики, метформин. За 7 дней также нельзя употреблять БАДы с йодом.

Предчувствие заболевания. Если вы ощущаете, что вот-вот заболеете, то лучше отложите операцию. Иначе у вас могут быть неприятные последствия, с которыми вам придётся существовать до конца жизни.

Гнойный очаг. Об этом тоже нужно обязательно говорить врачу. Например, у вас может болеть десна или зуб, а вы пришли прооперировать ногу. В этом случае тоже лучше перенести операцию, так как высоки риски послеоперационных гнойных осложнений.

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