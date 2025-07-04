Обычно говорят, что щетку нужно менять раз в три месяца. Но на деле все индивидуально. Некоторые производители советуют делать это еще чаще, особенно если щетина быстро теряет форму.

Главный ориентир не календарь, а состояние самой щетки. Если щетинки распушились, деформировались или потеряли упругость, значит, щетка уже не справляется со своей задачей. И даже если с последней замены прошел всего месяц, пора покупать новую.

Почему под пломбой снова появляется кариес

Когда стирается щетина, теряется эффективность чистки. Так что лучше не ориентироваться на срок, а просто наблюдать за состоянием вашей щетки.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.