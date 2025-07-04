Какие прививки стоит сделать перед путешествием

Какие прививки делают в России

В нашей стране есть национальный календарь прививок. В нем прописаны рекомендуемые плановые прививки для всех граждан — как детей, так и взрослых. Ребенка, например, могут не пустить в садик или в школу без справки о вакцине, а некоторым категориям взрослых (по профессиональному или возрастному признаку) нужно обязательно сезонно прививаться от гриппа.

По национальному календарю в России проводятся вакцинации против таких инфекций, как гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, туберкулез, эпидемический паротит, грипп и другие.

Как обезопасить себя перед путешествием по России

Перед поездкой стоит сделать несколько прививок, чтобы обезопасить себя и предотвратить распространение болезни в регионе, где вируса нет. Многие вакцины делают по эпидемическим показаниям. Так, перед путешествием по России рекомендуется сделать следующие прививки.

От гепатита группы A

Вирус провоцирует воспалительное заболевание печени, что может перейти в хроническую форму с высоким риском летального исхода. Гепатит передается через грязные руки, поэтому им можно заразиться практически везде. Вакцинация включает две прививки. Интервал между ними должен составлять минимум шесть месяцев. После них формируется пожизненный иммунитет.

От дизентерии Зонне

Это бактериальная кишечная инфекция, которой можно заразиться через грязные руки и контакт с инфицированной водой. Носители — сами люди, но переносчиками могут быть и насекомые. Например, мухи и тараканы. Поэтому бактерии можно встретить повсеместно. Для болезни характерна общая интоксикация. Сейчас от нее можно привиться — вакцина делается по желанию человека, но она может быть полезна в путешествии с незнакомой средой.

От клещевого энцефалита

Им можно заразиться из-за укуса клеща. Болезнь поражает головной и спинной мозг. Характеризуется головной болью, тошнотой, высокой температурой и интоксикацией, а впоследствии заболевание может привести к заторможенности и спутанности сознания. "Есть особые районы — Урал и Сибирь, где распространен клещевой энцефалит.

Пик активности клещей наступает где-то в мае-июне, но потом они тоже есть. Поэтому, если человек собирается ехать в Приуралье и Сибирь, он должен привиться вакциной от клещевого энцефалита, которая изготавливается у нас в стране, она хорошего качества", — рассказал Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Какие прививки нужны для поездки в другие страны

Перед путешествием по другим странам тоже рекомендуется прививаться от гепатита А, энцефалита и дизентерии. Однако в некоторые государства могут не пустить без справок о вакцинации против ряда заболеваний. К ним относятся следующие.

Желтая лихорадка

Это заболевание передается через укус определенного комара. Оно неизлечимо и крайне опасно, среди симптомов — температура, головная боль и тошнота. Они могут пройти, но вернутся уже с тяжелой стадией: поражение печени и почек, желтуха, разные кровотечения. Также высок риск летального исхода. Прививка обязательна для посещения многих стран Африки и Южной Америки.

"Если вы собираетесь ехать в Африку или Южную Америку, то нужно обязательно привиться против желтой лихорадки. Такая вакцина есть, и она хорошая. Желтая лихорадка вообще-то всегда бывает вокруг некоторых районов Африки и Южной Америки, а болезнь дает очень высокую летальность", — уточнил Альтштейн.

Менингококковая инфекция

Острое заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Иногда бактерия может проникнуть в кровь, и тогда она быстро размножится. Это может в течение двух-десяти дней привести к набуханию и отеку мозга и даже к параличу легких. В таком случае возможен летальный исход. Прививка обязательна для поездок в Саудовскую Аравию. Однако рекомендуется также сделать вакцину для путешествия в ОАЭ и страны африканского "менингитного пояса".

Брюшной тиф

Это кишечная инфекция, которой можно заразиться при употреблении определенных продуктов, например, мяса, молока, воды. Характеризуется высокой температурой и интоксикацией. Прививку стоит сделать перед поездкой в страны Средней Азии, Северной Африки и Южной Америки.

Бешенство

Им можно заразиться от диких животных: кошек, собак, обезьян, летучих мышей и других. При развитии заболевания летальность составляет 100%. Привиться от бешенства стоит перед путешествием в страны Азии, Латинской Америки и Африки.

Полиомиелит

Желудочно-кишечная инфекция, передающаяся от человека к человеку. Она может поразить нервную систему человека вплоть до паралича. Считается, что заболевание искоренили в России, однако для поездок в другие страны стоит от него прививаться. Например, перед поездкой в страны Азии или Африки.

Японский энцефалит

Эту инфекцию тоже переносят комары. Часто болезнь проходит без симптомов, однако велика вероятность когнитивных, поведенческих и неврологических проблем. А еще это заболевание неизлечимо. Стоит привиться от японского энцефалита перед поездкой в Азию. Болезнь распространена в популярных сегодня туристических направлениях: на Мальдивах, в Таиланде, Китае и других. В зависимости от эпидемиологической обстановки государства могут менять свои требования по прививкам на въезд. Стоит сверяться с актуальной информацией в консульствах или посольствах.