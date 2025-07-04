Летняя опасность: почему внутриканальные наушники могут быть опасны для здоровья

Лето — время музыки и развлечений, но не все гаджеты одинаково безопасны для вашего здоровья в этот период. А длительность ношения некоторых и вовсе стоит более пристально контролировать. Так врач-терапевт Елена Шураева в беседе с корреспондентом Газеты.ру сообщила, что длительное ношение внутриканальных наушников в жаркую погоду может привести к нежелательным последствиям, среди которых не только повышенный риск возникновения наружного отита, но и травмы эпителия.Кроме того, плотные амбушюры создают эффект парника, травмируя нежную кожу ушного канала и нарушая естественную вентиляцию. Особенно опасно это в жаркую и влажную погоду.Для безопасного ношения этих устройств в летний период, по мнению врача, следует каждые 40-50 минут снимать наушники и давать ушам отдыхать, а также ежедневно обрабатывать корпус спиртовыми салфетками.