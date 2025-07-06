Как защитить сердце в жару

Жара — это серьезное испытание для сердца, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Летом количество инфарктов и инсультов увеличивается на 10–20%. Но простые меры предосторожности помогут пережить лето без осложнений.

Почему летом возрастают риски для сердца и как себя обезопасить, объяснила на канале «О здоровье с профессионалами» кардиолог Владислава Резницкая.

Высокие температуры вызывают расширение сосудов, учащение пульса, усиленное потоотделение, а также происходит сгущение крови из-за обезвоживания. Здоровый человек может этого не заметить, но после 55 лет практически у всех есть изменения в сердечно-сосудистой системе.

У гипертоников во время летнего зноя скачет давление, при сердечной недостаточности усиливаются отеки и одышка, при атеросклерозе возможен приступ стенокардии или инфаркт.

Особая зона риска — дача и работа в огороде под солнцем и в наклоне. Чтобы снизить нагрузку на сердце, работайте только утром или вечером и делайте перерывы каждые 20–30 минут. Используйте скамейку, чтобы не наклоняться, а при одышке сразу прекращайте работу.

Пересмотрите свое питание. Употребляйте меньше соли и жиров, но больше овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы. Не злоупотребляйте кофе, остановитесь на одной чашке с утра. Пейте 1,5–2 литра воды в день, понемногу, но часто.

Главные правила в жару, если вам нужно выйти из дома: измерьте давление и пульс (если не в норме — останьтесь дома), примите с утра назначенные лекарства, выпейте 100–150 мл воды, наденьте светлую дышащую одежду, возьмите головной убор, захватите препараты, которые пьете в течение дня, и не забудьте воду.

Если в жару вам стало плохо — не ждите, обратитесь к врачу. Возможно, потребуется коррекция лечения или образа жизни.

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