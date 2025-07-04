Назван продукт, действующий по принципу популярного обезболивающего

Диетолог Ботикария Гарсия заявила, что один продукт действует по принципу ибупрофена — популярного лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Его она назвала в разговоре с изданием El Español.

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«Ибупрофен и оливковое масло первого отжима ингибируют циклооксигеназу — фермент, ответственный за выработку соединений, связанных с болью, воспалением и лихорадкой», — пояснила Гарсия.

При этом, по словам специалистки, у оливкового масла отсутствуют побочные эффекты, что нельзя сказать об ибупрофене. Благодаря противовоспалительному действию данного продукта он может использоваться при раке и нейродегенеративных заболеваниях, добавила Гарсия.

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