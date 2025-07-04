Как долго можно принимать душ без вреда для здоровья

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На здоровье может отрицательно сказаться как слишком быстрый, так и долгий душ. Врач Хорхе Анхель рассказал в беседе с изданием Vanitatis об оптимальной длительности водных процедур.

— Если вы принимаете душ слишком мало времени, вы не полностью удаляете грязь, которая наносит вред коже. Это препятствует надлежащей ежедневной гигиене, — объяснил эксперт.

Однако при длительном принятии душа нарушается защитный барьер кожи — из-за этого она подвергается воздействию агрессивных факторов.

Таким образом могут появиться сухость, раздражение и даже различные инфекции. Поэтому водные процедуры должны длиться не более пяти минут, уточнили в газете.

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