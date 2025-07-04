Ученые выяснили, какая привычка вредит мозгу сильнее всего

Курение ухудшает работу мозга быстрее других вредных привычек. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные 32 000 европейцев старше 50 лет за 10 лет.

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что у курильщиков когнитивные способности ухудшались на 85% быстрее, чем у тех, кто не курит. Участники проходили тесты на память и речевую беглость, и разница между курящими и некурящими оказалась значительной.

Однако учёные обнаружили важное исключение: курильщики, ведущие в остальном здоровый образ жизни, старели умственно так же медленно, как и некурящие. Регулярные физические нагрузки, умеренное употребление алкоголя и активная социальная жизнь компенсировали вред от сигарет.

Курение может быть наиболее критичным фактором ускоренного когнитивного старения, сказала ведущий автор исследования Микаэла Блумберг. Однако если человек пока не может бросить, другие здоровые привычки помогают снизить негативный эффект.

Учёные подчеркнули, что, хотя физическая активность и общение важны, отказ от курения остаётся самым эффективным способом сохранить ясность мышления в старости.