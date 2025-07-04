Как правильно носить наушники летом

Летом не стоит носить внутриканальные наушники беспрерывно в течение часа. Это может привести к появлению инфекции в ушах, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС» Елена Шураева.

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«Официального лимита «60 минут» ни в российских, ни в зарубежных ЛОР-рекомендациях нет. Однако уже через 30 минут с вкладышами температура слухового прохода повышается на 2,4 °C, влажность — на 35%. Летом это выводит среду в идеальные условия для Pseudomonas (синегнойная палочка) и Staph. aureus (золотистый стафилококк), удваивая риск наружного отита. Таким образом родился практический совет снимать внутриканальные наушники каждые 40-60 мин для «проветривания», особенно в жару или при высокой влажности. Для накладных моделей подтверждённых ограничений по времени ношения нет», – рассказала врач.

Кроме того, плотные амбушюры дополнительно травмируют эпителий и перекрывают вентиляцию.