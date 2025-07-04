В соцсетях набирают популярность ролики, где люди стоят на виброплатформе, которая обещает быстрое похудение и избавление от отеков. Блогеры утверждают, что с помощью нее с легкостью теряют лишние килограммы и даже качают мышцы без усилий. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера Никиты Скрипника, действительно ли вибрационная платформа оказывает такое действие на организм.

По его словам, эффект от виброплатформы весьма переоценен.

— Многие постоянно ищут волшебную таблетку, которая поможет избавиться от отеков и лишнего веса, желательно еще и в определенной части тела. В данном случае виброплатформа — это не магическое средство, она не имеет прямого отношения к процессу жиросжигания, — сказал он.

Эксперт отметил, что, безусловно, у виброплатформы есть свои преимущества, например, она действительно может помочь в борьбе с отеками, расслабить мышечную ткань после тренировки и даже привести к небольшому метаболическому эффекту за счет того, что во время ее использования мышцы переходят в разные анатомические фазы.

— Однако этот эффект настолько незначительный, что его можно даже не заметить. Например, его даже нельзя сравнить с эффектом от обычной пешей прогулки, — говорит Скрипник.

Виброплатформу можно попробовать использовать людям, у которых есть проблемы с отеками, однако с осторожностью, считает фитнес-тренер.

— Но важно помнить, что к отекам склонны также и люди с заболеваниями почек или нервной системы, беременные. Им категорически запрещено ее использовать, — предупредил собеседник «ВМ».

По его мнению, виброплатформу можно эффективно использовать для реабилитации, потому что она способствует восстановлению нервно-мышечных связей и кровообращения, особенно если на ней есть дополнительные насадки.

— Но прямого доказанного воздействия на организм — расщепления жировой ткани — у нее нет. Ему просто неоткуда взяться. Тем, кто хочет похудеть, нужно придерживаться всем известных рекомендаций: увеличить физическую активность, заниматься спортом и больше ходить пешком, наладить режим питания, ограничить потребление сахара и мучного, наладить режим сна и снизить стресс, — посоветовал Скрипник.

Интернет переполнен рассказами девушек о том, как им удалось сбросить лишние килограммы при помощи чайного гриба. Напиток якобы расщепляет жир и ускоряет метаболизм. «ВМ» пообщалась с членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ, диетологом с 30-летним стажем Ольгой Переваловой и разобралась, так ли это.