Женщина потеряла 50 килограммов, убрав всего два продукта

"Половина веса - улетела": Женщина потеряла 50 килограммов, убрав два продукта
Англичанка Кайра Доусон, весившая больше ста килограммов, сумела похудеть вдвое.
Она рассказала, что до похудения очень любила посещать вечеринки, где почти всегда был алкоголь. Как правило, с утра "наступал сильный голод", рассказала 31-летняя женщина журналистам. А потому "с похмелья" британка поглощала большое количество жирной пищи - например, пиццы.
При этом еду она продолжала запивать "легким алкоголем" - вроде пива или вина. Доусон в какой-то момент осознала, что все дело в страхе остаться одной и спиртных напитках. Последние способствуют "общению с друзьями".
"Отказ от алкоголя стал поворотным моментом. После этого я перестала хотеть тусоваться, есть жирную пищу, исчезла и навязчивая идея объедаться с похмелья", - отметила англичанка.
По ее словам, без спиртного половина веса - почти сразу улетела.
Таким образом Кайра убрала алкоголь и фастфуд. Еду с вредными жирами она заменила на пищу, богатую белком.
"Жареное - на йогурты и фрукты. На обед стала всегда есть салат, а на ужин - белковую пищу, например, курицу или рыбу, в сочетании с рисом и овощами. Затем Кайра начала больше гулять на свежем воздухе и заниматься танцами, стремясь проходить десять тысяч шагов в день. В результате женщина похудела больше, чем на 50 килограммов", - передает Daily Mail.
Кайра Доусон, обращаясь к читателями, подчеркнула, что состояние нашего тела часто является отражением внутреннего конфликта. В ее случае понимание того, что она не должна губить свое здоровье, чтобы "заводить друзей", помогло многое переосмыслить.