Женщина потеряла 50 килограммов, убрав всего два продукта

Англичанка Кайра Доусон, весившая больше ста килограммов, сумела похудеть вдвое.

© Российская Газета

Она рассказала, что до похудения очень любила посещать вечеринки, где почти всегда был алкоголь. Как правило, с утра "наступал сильный голод", рассказала 31-летняя женщина журналистам. А потому "с похмелья" британка поглощала большое количество жирной пищи - например, пиццы.

При этом еду она продолжала запивать "легким алкоголем" - вроде пива или вина. Доусон в какой-то момент осознала, что все дело в страхе остаться одной и спиртных напитках. Последние способствуют "общению с друзьями".

"Отказ от алкоголя стал поворотным моментом. После этого я перестала хотеть тусоваться, есть жирную пищу, исчезла и навязчивая идея объедаться с похмелья", - отметила англичанка.

По ее словам, без спиртного половина веса - почти сразу улетела.

Таким образом Кайра убрала алкоголь и фастфуд. Еду с вредными жирами она заменила на пищу, богатую белком.

"Жареное - на йогурты и фрукты. На обед стала всегда есть салат, а на ужин - белковую пищу, например, курицу или рыбу, в сочетании с рисом и овощами. Затем Кайра начала больше гулять на свежем воздухе и заниматься танцами, стремясь проходить десять тысяч шагов в день. В результате женщина похудела больше, чем на 50 килограммов", - передает Daily Mail.

Кайра Доусон, обращаясь к читателями, подчеркнула, что состояние нашего тела часто является отражением внутреннего конфликта. В ее случае понимание того, что она не должна губить свое здоровье, чтобы "заводить друзей", помогло многое переосмыслить.