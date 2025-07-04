Эндокринолог раскрыла пять простых способов победить храп
Эти привычки и упражнения помогут восстановить спокойный сон. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пяти эффективных методах борьбы с храпом.
Тренировка языка. У людей с ослабленными мышцами языка или крупным языком он может западать назад, перекрывая дыхательные пути. Укрепить его поможет упражнение: «отжимание языком» — прижать язык к нёбу, удерживать несколько секунд, затем расслабить; высовывать язык и двигать им в разные стороны.
Укрепление мышц глотки и нёба. Эффективны пение (особенно звуков «ла» и «ка»), надувание воздушных шариков, а также имитация жевания с прижатием языка к нёбу.
Промывание носа солевым раствором. Это удаляет аллергены и слизь, облегчая дыхание.
Сон на боку. Положение на спине усиливает храп, а сон на боку помогает держать дыхательные пути открытыми.
Носовые расширители. Улучшают прохождение воздуха, снижая интенсивность храпа.
Храп — не просто бытовая проблема. Это сигнал, что организму не хватает воздуха. Если бытовые способы избавления от апноэ не помогают, обратитесь к специалисту, чтобы подобрать подходящее лечение.