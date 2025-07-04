Ученые обнаружили неожиданную пользу мятного чая

Чашка мятного чая может оказать заметный эффект на работу мозга — к такому выводу пришли британские ученые. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 25 человек продемонстрировали значительное улучшение памяти, внимания и способности к решению задач после всего 200 миллилитров настоя с мятой. Исследование опубликовано в журнале Nutritional Neuroscience.

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Через 20 минут после потребления напитка участники прошли серию когнитивных тестов. У тех, кто пил мяту, показатели улучшились по всем четырем заданиям, особенно в тестах на запоминание слов и изображений. Одновременно у них наблюдался рост кровотока в префронтальной коре мозга — зоне, отвечающей за исполнительные функции.

Тем не менее, ученые отметили, что улучшение когнитивных показателей происходило независимо от изменений кровообращения, а значит, мята действует не только за счет улучшения снабжения мозга кислородом. Вероятно, эффект связан с воздействием ментола — активного компонента мяты — на нейрохимию мозга, включая усиление действия ацетилхолина, важного для памяти нейромедиатора.

Ранее стало известно, что холодные напитки могут провоцировать приступы мерцательной аритмии у чувствительных пациентов. Исследователи связали это с активацией блуждающего нерва при резком охлаждении слизистой.