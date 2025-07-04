Какие бани мира считаются самыми опасными для здоровья

Бани и сауны издавна ассоциируются с оздоровлением, релаксацией и очищением организма. Однако в некоторых уголках мира существуют бани, которые из-за экстремальных условий, необычных традиций или экологических факторов могут представлять серьёзную угрозу для здоровья. От раскалённых японских онсэнов до ритуальных парных в джунглях — вот подборка самых опасных бань мира, которые могут превратить оздоровительную процедуру в рискованное приключение.

Онсэны в вулканических зонах Японии

Японские онсэны — горячие источники, питаемые геотермальной активностью, — привлекают миллионы туристов. Однако некоторые из них, расположенные вблизи активных вулканов, таких как Хаконе или Бэппу, могут быть опасны. Температура воды в таких источниках порой достигает 50–60 °C, что чревато ожогами, если посетитель не соблюдает строгих инструкций. Кроме того, в некоторых онсэнах высокая концентрация минералов, таких как сера или радон, может вызывать аллергические реакции или отравление при длительном воздействии.

В 2015 году в районе Хаконе из-за вулканической активности временно закрывали доступ к онсэнам, так как выделяемые газы представляли угрозу для дыхательных путей. Посещение таких бань требует осторожности, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как резкие перепады температуры и химический состав воды могут спровоцировать приступы.

Ритуальные бани в джунглях Амазонии

В некоторых племенах Амазонии, например, у индейцев яномами, существуют ритуальные парные, которые используются для очищения и общения с духами. Эти бани представляют собой небольшие хижины, где разводят огонь и создают экстремально высокую температуру и влажность. Опасность заключается в отсутствии вентиляции и использовании местных трав, которые иногда обладают психоактивными свойствами. Неподготовленный человек может столкнуться с тепловым ударом, удушьем или даже галлюцинациями. Кроме того, в джунглях велик риск заражения тропическими инфекциями, если гигиенические условия не соблюдены. Европейские путешественники, посещавшие такие бани, нередко описывали их как «испытание на выживание», а не как оздоровительную процедуру.

Бани в экстремальных климатах: сауны на севере России

В некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока России существуют традиционные бани, построенные в условиях экстремального холода, где температура зимой может опускаться до -50 °C. Такие бани, как правило, топятся «по-чёрному», без дымохода, что приводит к накоплению угарного газа. В 2020 году в Якутии был зафиксирован случай массового отравления угарным газом в подобной бане, когда несколько человек потеряли сознание из-за плохой вентиляции. Кроме того, резкий выход из раскалённой парной на мороз может вызвать шок у сердечно-сосудистой системы, особенно у людей с гипертонией или слабым сердцем. Местные жители, привыкшие к таким контрастам, справляются лучше, но для туристов такие бани могут стать смертельно опасными.

«Бани» в пустынях Ближнего Востока

В некоторых регионах Ближнего Востока, например, в Иране или Саудовской Аравии, существуют традиционные хаммамы, расположенные в пустынных районах. Высокая температура воздуха (до 50 °C) в сочетании с горячими парными создаёт экстремальную нагрузку на организм. В таких условиях обезвоживание может наступить за считанные минуты, особенно если посетитель не пьёт достаточно воды. В 2019 году в одном из хаммамов Ирана был зафиксирован случай теплового удара у туриста, который недооценил воздействие жары. Кроме того, в некоторых старых хаммамах используются угольные печи, что увеличивает риск отравления угарным газом при плохой вентиляции.

Бани с использованием токсичных веществ: Индия и Юго-Восточная Азия

В некоторых аюрведических центрах Индии и Юго-Восточной Азии для банных процедур применяют смеси трав и масел, которые могут быть токсичными при неправильном использовании. Например, в штате Керала практикуются паровые бани с добавлением настоев, содержащих ртуть или мышьяк, которые, по местным поверьям, обладают целебными свойствами. Однако длительное воздействие таких веществ через кожу или дыхательные пути может привести к отравлению. В 2023 году в Таиланде туристка попала в больницу после посещения «травяной сауны», где использовались неподходящие для ингаляции вещества, вызвавшие острую аллергическую реакцию.