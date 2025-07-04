Диетолог предупредила о вреде предтренировочных комплексов

Зачастую предтренировочные комплексы содержат кофеин, креатин, глюкозу и аминокислоты. Всё это может повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, особенно если вы уже принимаете какие-то лекарства или имеете сопутствующие заболевания.

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Джессика Гарай, доктор философии, сертифицированный диетолог, доцент кафедры питания и пищевых исследований Сиракузского университета, отмечает, что предтренировочные комплексы обычно включают смесь ингредиентов, каждый из которых делает занятия спортом эффективнее. Например, это кофеин. В некоторых продуктах может содержаться до 300 мг этого вещества на порцию.

Вот как предтренировочный комплекс может влиять на ваше сердце.

Высокая частота сердечных сокращений. Из-за кофеина вы можете ощутить учащённый пульс ещё до начала тренировки.

Повышенное кровяное давление. Стимуляторы могут иметь и такой эффект, поэтому людям с гипертонией или другими болезнями сердца лучше не пить предтренировочные комплексы.

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Учащённое сердцебиение и боль в груди. Некоторые люди могут столкнуться и с такими симптомами после приёма предтренировочного комплекса. Но исследования показывают, что происходит это под влиянием других факторов: таких как чувствительность к кофеину, малоподвижный образ жизни, семейный анамнез сердечных осложнений, курение и/или алкоголизм.

Чувствительность к кофеину. На то, как наш организм перерабатывает кофеин, отчасти влияет генетика.

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