В каких продуктах белка больше, чем в куриной грудке

Курица - это не единственный способ получить много белка. Вот как ещё вы можете разнообразить блюда.

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Грудка индейки. На 85 г этого мяса приходится 25,6 г белка и 125 ккал. Это хорошая альтернатива куриной грудке.

Тунец. В 85 г желтоперого тунца содержится 24,8 г белка, в такой же порции голубого тунца - 25,4 г белка, а консервированного длинноперого тунца - 19,5 г белка. Но помните, что в этой рыбе может быть много ртути.

Креветки. Из 85 г этих морепродуктов вы получите 20 г белка и 84 ккал. Также в креветках много кальция и мало насыщенных жиров.

Говяжий фарш. 85 г 90% постной, приготовленной котлеты из говяжьего фарша содержат 22,2 г белка. Однако жира в ней будет всё равно больше, чем в курице.

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Сыр пармезан. В 28 г твёрдого пармезана содержится 10,1 г белка, а в таком же количестве тёртого - 8 г. Кроме того, тёртый сыр более жирный и калорийный.

Греческий йогурт. На 200 г такого йогурта приходится 19,9 г белка (если продукт обычный, с низким содержанием жира). Это здоровый выбор, когда вы хотите получить много протеина.

Чечевица. Из одной чашки (около 200 г) приготовленного продукта вы получите 17,9 г белка. По сравнению с курицей в чечевице есть клетчатка, в ней также очень мало жира, больше калия, железа, фолиевой кислоты.

Творог. На одну чашку творога с 2% жира приходится 23,5 г белка. В этом продукте также мало углеводов и много кальция.

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