Чего не стоит делать после пяти вечера, чтобы не навредить здоровью

Некоторые вечерние привычки влияют на уровень глюкозы в крови сильнее, чем вы думаете. Вот от чего лучше отказаться перед сном.

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Обильные приёмы пищи или перекусы с большим количеством углеводов. Особенно плохо перевариваются очищенные углеводы (белый хлеб, белые макароны, выпечка), сладкие закуски, подслащённые сахаром напитки. Они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, с которыми организм вечером хуже справляется. Об этом сказала Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный инструктор по диабету.

Алкоголь. Если его пить после 5 вечера, то он может привести к рикошетной гипергликемии ночью и нарушить сон. Особенно осторожным нужно быть при приёме лекарств для контроля уровня сахара в крови или при наличии в алкогольном напитке слишком большого количества сахара. Дело в том, что когда печень занята расщеплением алкоголя, то она может не вырабатывать достаточно сахара для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. Из-за этого всю ночь могут происходить колебания уровня сахара в крови.

Недосып. Согласно научным исследованиям, лишение сна ухудшает толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. Даже одна ночь недосыпа может привести к тому, что организм будет использовать инсулин менее эффективно. Когда у вас некачественный сон, в организме вырабатывается больше гормонов стресса, который повышают уровень сахара в крови. Ещё лишение сна вызывает увеличение количества гормонов голода.

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Нехватка жидкости в организме. При обезвоживании повышается концентрация глюкозы в кровотоке. Это приводит к повышению уровня сахара в крови.

Сидение весь вечер. Даже 5-10 минутная прогулка в течение 60-90 минут после приёма пищи или перекуса может сильно улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови. Ходьбу могут заменить также упражнения, которые выполняются на месте: например, приседания.

Отказ от расслабления. Если вы не расслабляетесь вечером, то уровень гормона стресса может оставаться повышенным. Чтение, лёгкая растяжка, медитация, принятие тёплой ванны снижают уровень гормонов стресса и поддерживают регуляцию уровня глюкозы.

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