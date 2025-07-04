Что такое касторовое масло: польза и вред для организма

Касторовое мало — новый тренд в соцсетях. Люди по всему миру смазывают им пупок. Якобы такая процедура помогает избавиться от вздутия живота и даже крепче спать. «Лента.ру» рассказывает, что такое касторовое масло, какие из приписываемых ему свойств действительно существуют, а также кому не следует его применять.

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Что такое касторовое масло

Касторовое масло, которое также называют рициновым, получают из семян растения клещевина (Ricinus communis). Это вечнозеленый кустарник, который встречается в тропиках и субтропиках. В беседе с «Лентой.ру» терапевт, кардиолог Виктория Иванец рассказала, что семена клещевины содержат опасный токсин рицин. Но благодаря обработке он остается в жмыхе, а получившееся масло становится абсолютно безопасным.

«В очищенном виде масло безопасно и уже на протяжении веков используется как в традиционной, так и в научной медицине. Его ценят за богатый состав и широкий спектр лечебных свойств, особенно благодаря высокой концентрации редкой рицинолевой кислоты», — поделилась Виктория Иванец.

Главными мировыми производителями касторового масла считаются Бразилия, Китай и Индия

Масло из клещевины по текстуре похоже на кокосовое или миндальное — оно вязкое и густое. Обладает желтоватым или золотистым оттенком. Запах резкий, специфический и узнаваемый. Вкус тоже своеобразный, мало кому нравится.

История касторового масла

Касторовое масло начали использовать еще древние египтяне для стимуляции родов и в качестве слабительного. Его находили в гробницах фараонов, захороненных почти 2500 лет назад. Кроме того, касторовое масло применяли жители Древней Греции и Римской империи, а также побережья Индийского океана.

Считается, что добывать масло из клещевины придумали в Африке. Там же ему нашли самое разное применение: средство использовали как для борьбы с насекомыми, так и для придания коже сияния. Затем масло перекочевало в Индию, оттуда с колонистами попало в Латинскую Америку, а после — в Европу и Россию.

Во времена научно-технической революции касторку начали использовать в качестве смазки для станков, различного оборудования и даже деталей самолетов. Все потому, что масло не высыхает. Также его применяли в текстильной, кожевенной, мыловаренной и лакокрасочной промышленности.

В России масло стали использовать в середине XIX века. Изначально касторку в России называли «турецкой коноплей» и «рай-деревом».

Состав касторового масла

Кислоты. Помимо рицинолевой, касторовое масло также содержит стеариновую, пальмитиновую, олеиновую и линолевую кислоты, благодаря которым обладает множеством полезных свойств: оно оказывает обезболивающее, бактерицидное, противовоспалительное и регенерирующее действие.

Витамины. Еще один важный микроэлемент в составе касторки — витамин Е. Он также положительно влияет на организм человека, а именно:

разглаживает, заживляет и защищает кожу от старения;

очищает кишечник;

укрепляет волосы и ногти.

Польза касторового масла

«Согласно США (NCBI), касторовое масло демонстрирует выраженные увлажняющие и антисептические свойства, а также эффективно стимулирует перистальтику кишечника», — рассказала Виктория Иванец.

Благодаря своим свойствам касторовое масло — одно из самых популярных средств в косметологии.

Для пищеварения

Касторовое масло полезно для кишечника, так как обладает слабительным эффектом.

«Оно помогает мягко очищать кишечник от шлаков и токсинов. Средство применяют при лечении хронических запоров. Тем не менее длительный прием может привести к привыканию кишечника и утрате естественного рефлекса дефекации», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

Слабительный эффект наступает примерно через пять-шесть часов после приема касторового масла. Это происходит за счет того, что рицинолевая кислота в составе средства раздражает расположенные в кишечнике рецепторы, тем самым постепенно усиливая перистальтику.

Для сердечно-сосудистой системы

Касторовое масло является лекарственным средством, помогающим снижать нагрузку на сердечную мышцу.

«Кислоты, содержащиеся в касторовом масле, препятствуют образованию тромбов и снижают вязкость крови, стимулируя кровоток даже в мелких капиллярах», — поделилась Наталья Балан. Кроме того, прием касторки способствует улучшению питания клеток кислородом и необходимыми веществами, нормализации обмена веществ.

Для суставов

По словам Натальи Балан, регулярный массаж с использованием касторового масла активизирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, необходимых для восстановления хрящей.

Местное применение облегчает симптомы артрита и ревматизма, снимает мышечные спазмы

Для глаз

«В составе стерильных капель касторовое масло помогает при синдроме сухого глаза, уменьшая раздражение и увлажняя слизистую», — поделилась Виктория Иванец.

Для ухода за кожей

Благодаря наличию в составе жирных кислот и витаминов, касторовое масло уменьшает воспаление кожи и помогает при заболеваниях, таких как экзема и дерматит.

«Кроме того, регулярное использование касторового масла предотвращает появление морщин, повышает эластичность кожи, увлажняет кожу лица и тела», — рассказала Наталья Балан. Оно ускоряет заживление трещин, устраняет шелушение, смягчает и питает сухую и чувствительную кожу. Поэтому его часто добавляют в средства по уходу за телом и маски для лица.

Для ухода за волосами

«Касторовое масло укрепляет волосяные фолликулы, улучшает структуру волоса», — отметила Виктория Иванец. Оно отлично увлажняет и защищает волосяной покров от ломкости.

Многие также используют касторку, чтобы ускорить рост волос, но научных данных, которые бы подтверждали это полезное свойство масла, пока нет. Зато точно известно, что оно помогает бороться с перхотью и подходит для всех типов кожи головы, даже для жирной: масло нормализует работу сальных желез.

Для ресниц и бровей

Касторовое масло оказывает благоприятный эффект на волосяные луковицы, за счет чего брови и ресницы становятся гуще и выглядят более здоровыми. При регулярном использовании результат можно будет увидеть уже через месяц.

Рицинолевая кислота угнетает простагландин D2, из-за которого могут выпадать волосы

Как использовать касторовое масло

Перед началом терапевтического курса необходима консультация врача.

Внутреннее применение

«В качестве слабительного касторку принимают однократно, не чаще одного-двух раз в неделю. Взрослая доза составляет от 15 до 30 миллилитров», — рассказала Виктория Иванец.

Для очищения кишечника лучше всего принимать касторовое масло внутрь утром натощак, разбавляя водой или соком лимона. Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и других полезных эффектов касторку пьют по одной чайной ложке в день, пояснила Наталья Балан.

Наружное применение

В косметических целях касторовое масло наносят на кожу, ногти, волосы в чистом виде или в сочетании с другими растительными маслами.

«Для волос его втирают в корни за 30-60 минут до мытья головы. На кожу лица его можно наносить на ночь в качестве натурального увлажняющего средства», — поделилась Виктория Иванец.

На брови его наносят ватной палочкой за три-четыре часа до сна и оставляют до впитывания, затем смывают. На ресницы масло наносят с помощью щеточки, затем промакивают салфеткой, а утром смывают теплой водой.

Побочные эффекты

Несмотря на полезные качества, злоупотреблять касторовым маслом не стоит.

«Растительный продукт не заменяет основное медицинское лечение и не избавляет от серьезных проблем со здоровьем», — пояснила Наталья Балан.

При применении касторового масла возможно появление неприятных симптомов:

тошноты, спазмов, диареи (особенно при превышении дозировки);

аллергии (сыпь, зуд, отек при наружном применении);

раздражения глаз, если не предназначено для офтальмологического использования;

при частом приеме внутрь — риск обезвоживания и нарушения водно-солевого баланса, добавила Виктория Иванец.

Противопоказания