Чем грозит отказ мыть овощи и фрукты

Даже домашние ягоды могут быть опасны для здоровья, если не мыть их перед едой. Об этом предупредили врач-токсиколог Михаил Кутушов и нутрициолог Марина Утяганова.

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Даже самые свежие овощи и фрукты могут быть источником опасных инфекций, если употреблять их немытыми. Об этом предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием «Тагил.Лайф».

По словам специалиста, плоды на пути от грядки до стола контактируют с пылью, химикатами, насекомыми и микроорганизмами. На их поверхности могут оставаться сальмонелла, кишечная палочка и листерия — бактерии, способные вызывать серьезные отравления.

«Эти бактерии способны выживать даже при охлаждении. Если есть немытые овощи и фрукты, можно получить сильное пищевое отравление или кишечную инфекцию», — отметил Кутушов.

Он рекомендует мыть плоды под проточной водой, использовать мягкую щетку для твердых овощей, а ягоды и зелень — замачивать в растворе с содой или уксусом.

Диетолог Марина Утяганова добавила, что у некоторых пациентов, которые ели ягоды прямо с грядки, были выявлены острицы и аскариды.