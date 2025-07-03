Блогер неделю сидел на детском питании: как это повлияло на его организм

YouTube-блогер Майкл Алвес решился на необычный эксперимент: целую неделю он ел только детское питание. Результат — минус 2,7 кг, но также постоянный голод, отвращение к еде и чувство физического истощения.

© Чемпионат.com

Мужчина строго следовал правилам: только детские пюре, каши и смеси, которые он ел из бутылочки и специальной ложки-вилки. Однако большинство блюд оказались для него несъедобными. Пюре из моркови он назвал «дьявольским» и безвкусным, макароны с сыром распадались во рту и были «не очень вкусными». Детскую смесь блогер сравнил с ядом. Единственное, что ему понравилось, — чипсы для малышей.

За пять дней Алвес сбросил 2,7 кг, но предположил, что это в основном вода — из-за отсутствия соли и углеводов организм начал вымывать жидкость. Кроме того, он активно тренировался, что могло повлиять на результат.

Диетологи вряд ли одобрят такой метод: детское питание не содержит достаточного количества белка, клетчатки и других важных элементов для взрослых. Сам Алвес признался, что этот эксперимент ему совершенно не понравился.

В конце он на радостях съел буррито и порекомендовал зрителям не повторять его опыт.