Топ-5 самых полезных сезонных продуктов июля

На прилавках появляется всё больше видов овощей и фруктов. Но некоторые из них почему-то редко попадают в наш холодильник и рацион. Рассказываем, какими сезонными продуктами не стоит пренебрегать.

© Омск Здесь

Середина летнего сезона - самое время насытить организм необходимыми нутриентами. Становится доступно всё больше овощей и фруктов, их полезность сейчас максимальна, поэтому нужно успеть воспользоваться возможностью

В июле в России много как местных, так и привозных продуктов. Месяц начинается с абрикосов и черешни, к середине июля созревает вишня, а в конце - смородина, черника и малина. В число самых популярных овощей июля входят молодой картофель, морковь, помидоры, капуста, болгарский перец. Зелень также становится гораздо разнообразнее: петрушка, укроп, листовой салат. Эти продукты встречаются практически на любом столе. Ниже мы перечислим редкие в нашем ежедневном меню ингредиенты и расскажем, почему стоит их употреблять чаще.

Зелёный горошек

Сезон этого овоща длится всего несколько недель, и не все успевают его застать. При этом для многих он ассоциируется с детством, когда стручки рвали прямо с грядки и тут же их съедали. Зелёный горошек богат белком, клетчаткой, витаминами C, K, B1, B6, фолиевой кислотой, железом, магнием, калием, цинком. Его можно добавлять в салаты, супы, рагу, пюре, использовать как гарнир. Он сохраняет свою пользу в замороженном и консервированном виде.

Баклажан

Родственник помидора и картошки уступает им в популярности. При этом баклажан - кладезь клетчатки, витаминов B1 и B6, калия, меди, магния и марганца. Этот многогранный овощ можно варить, жарить, тушить, запекать, мариновать, готовить на гриле и во фритюре. В блюдах баклажаны хорошо сочетаются с помидорами, кабачками, болгарским перцем, картофелем, стручковой фасолью.

Базилик

В июле много пряных трав, способных улучшить вкусовые качества блюда и добавить им пользы за счёт эфирных масел. Среди них базилик, выделяющийся своим ароматом и питательными качествами. Содержащееся в нём эфирное масло эвгенол обладает противовоспалительными свойствами. Базилик улучшает пищеварение, способствует здоровой перистальтике кишечника, оказывает успокаивающее действие и может помочь уменьшить стресс. Из него делают соус песто, добавляют в салаты (один из самых простых - капрезе), супы, холодные напитки и десерты.

Ревень

Листья ревеня не пригодны в пищу, но его стебель - хороший источник витаминов К и С, пектина, рутина, калия, железа, кальция, фосфора, магния. Он содержит полифенолы и антоцианы, которые борются с воспалением и старением клеток. Ревень поддерживает пищеварение и стимулирует работу кишечника.

Крыжовник

Специфическая на вкус ягода остаётся без внимания, особенно если на дачном участке есть клубника и малина. Своей максимальной сладости крыжовник достигает, когда становится почти прозрачным. В таких ягодах много витамина С, калия, кальция, меди, марганца, пектина. Подробнее об этой ягоде читайте здесь.