Сколько времени нужно проводить в сауне для максимальной пользы

Сауна — не только место для расслабления и отдыха, но и источник множества полезных для здоровья эффектов. Благодаря высокой температуре она активизирует важные процессы в организме. По словам эксперта по биохакингу Марии Молостовой, время, проведенное в сауне, напрямую влияет на здоровье.

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5–10 минут: начинается потоотделение и вывод токсинов;

12 минут: повышается частота сердцебиения — кардионагрузка;

15 минут: увеличиваются лейкоциты и гормон роста в 5 раз — способствует восстановлению мышц;

20 минут: оптимально для улучшения сердечно-сосудистой системы;

20–30 минут: активируется белок теплового шока, помогающий справляться со стрессом;

30 минут: снижается уровень сахара и повышается чувствительность к инсулину;

более 30 минут: возрастает риск обезвоживания и теплового шока;

пребывание более часа увеличивает выделение гормона роста в 16 раз, но также повышает риск негативных последствий.

Идеальное время — 15–20 минут. Важно соблюдать комфортную температуру, поскольку слишком высокие значения могут навредить здоровью, напомнила эксперт.

— Сауна — это не только отдых, но и мощный инструмент для улучшения здоровья. Важно четко следить за временем и ощущениями во время сеанса. Я всегда напоминаю своим клиентам о важности гидратации перед и после посещения сауны. Это позволит избежать негативных последствий, связанных с обезвоживанием, — заключила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.

Баня способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и снижению воспалительных процессов в легких. Этим и другими полезными свойствами бани поделился хирург Александр Умнов.

Баня является физиотерапевтическим методом. Однако при помощи одной только физиотерапии невозможно добиться полного излечения. Более того, людям с некоторыми заболеваниями баня и вовсе противопоказана.