Эксперт предостерег от использования БАДов в борьбе с ожирением

Биологически активные добавки (БАДы) не заменят лечения ожирения, предупредил кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.A. Алмазова» Минздрава России Александр Неймарк. От использования БАДов в борьбе с лишним весом он предостерег россиян в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Неймарка, между БАДами и лекарственными препаратами для похудения огромная разница.

«Лекарства проходят клинические исследования, имеют доказанную эффективность и безопасность, тогда как БАДы, как правило, не требуют клинической проверки, выпускающий их производитель доказывает безопасность средства, а вот его эффективность может оставаться под вопросом», — отмечает эксперт.

Механизмы действия также принципиально различаются, продолжает он. Лекарства целенаправленно воздействуют на организм: снижают аппетит, блокируют усвоение жиров или регулируют метаболизм, а БАДы часто работают косвенно — через слабительный, мочегонный или стимулирующий эффект, что может снижать вес лишь незначительно и на время. При этом даже безобидные добавки могут нанести вред. По словам врача, бесконтрольное потребление БАДов без назначения врача может оказать негативное влияние на организм — например, вызвать переизбыток витаминов и минералов, повлиять на артериальное давление, быть несовместимым с другими препаратами или БАДами, которые принимает пациент, и так далее.

Тревожной Неймарк назвал и «инертную терапевтику» — ситуацию, когда вместо необходимого лечения пациенту предлагают неэффективные или недостаточные меры.

«Ожирение — хроническое заболевание, для которого существуют четкие клинические рекомендации. Но вместо их соблюдения сами врачи порой предлагают диеты, БАДы или изменение образа жизни, даже если пациенту явно показана, например, бариатрическая операция», — Александр Неймарк, кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, такой подход особенно опасен для людей с тяжелым ожирением. Например, пациент с весом 160 килограммов может сбросить 30 килограммов с помощью диеты, но это не решит проблему здоровья.

«Самое опасное в использовании БАДов для похудения — это подмена понятий. Они отнимают у пациентов драгоценное время, которое можно было бы потратить на реальную помощь», — заключил он.

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