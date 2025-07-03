Какие продукты полезны для зубов в пожилом возрасте

Чтобы поддержать здоровье полости рта в пожилом возрасте, важно употреблять в пищу рыбу и мясо — эти два продукта содержат вещества, необходимые для здоровья полости рта, рассказала «Газете.Ru» заведующая стоматологическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Наталья Хватова.

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«Пожилым людям рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую белками. Для людей зрелого возраста это преимущественно рыба (в которой содержится много фтора, очень нужного для здоровья зубов), мясо рекомендуется употреблять два раза в неделю (в мясе содержится также необходимый зубам витамин В12). В молочных продуктах есть кальций, который укрепляет эмаль и зубы, делая их более плотными. Важен также и витамин С, недостаток которого может привести к выпадению зубов, что раньше проявлялось таким заболеванием как цинга. Тщательно пережевывая пищу, мы тренируем мышцы, а десны наполняются кровью. От того, как и чем мы питаемся, зависит здоровье зубов», — отметила врач.

Летом для пожилых людей также важен питьевой режим.

«Важен он и для того, чтобы убирать остатки пищи изо рта. Несладкие теплые морсы из свежих ягод дают организму необходимую жидкость и улучшают пищеварение. Теплый сезон приносит много свежих овощей и фруктов, но после потребления кислых ягод и фруктов, как и после каждого приема пищи, обязательно прополоскать рот обильным количеством воды», — добавила доктор.

Что касается ухода, то для пожилых людей стоматологи рекомендуют мягкие зубные щетки с густой щетиной. Обязательное использование межзубных ершиков и зубной нити (флосса). Зубную пасту нужно выбирать без хлоргексидина, если он не назначен стоматологом. Чистку зубов завершаем использованием ирригатора.