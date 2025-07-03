Чем опасны дезодоранты для интимных мест

Дезодоранты для интимной гигиены содержат много разных компонентов. Некоторые производители добавляют и небезопасные вещества, которые могут менять гормональный фон, рассказала «Газете.Ru» врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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«Небезопасные компоненты — это различные химические соединения, в том числе ксенобиотики. Это чужеродные для организма вещества, которые способны проникать в клетки и обладают гормоноподобным действием, меняя гормональный фон женщины. К ним относятся пропиленгликоль, этиленгликоль, лаурилсульфат и другие химические соединения. Местное повышение эстрогенового фона может провоцировать рост клеток пораженных ВПЧ, усиливая образование папиллом. Увы, чаще всего такие вещества-ксенобиотики указаны в составе дезодорантов латиницей и их свойства не всегда понятны пользователям», – отметила специалист.

Следующие компоненты, которые тоже вызывают недоумение и настороженность, по словам врача, — вещества на основе металлов и различные консерванты, такие как сорбат калия, бензоат натрия и даже бензиловый спирт. Их присутствие в дезодоранте для интимной гигиены говорит о том, что средство не экологичное.

«В составе интимных дезодорантов также присутствуют масла – миндальное, токоферол, которые питают кожу. Даже гиалуроновая кислота вполне уместна в составе, поскольку сохраняет влажность кожи и слизистых, нивелируя действие дезодоранта-антиперспиранта. Но продолжительного действия она оказывать не может, поскольку не проникает в кожу, оставаясь на поверхности. То есть она не навредит. И витамины в составе тоже не навредят. Уменьшая выделение пота, все равно необходимо сохранить водный баланс, для чего производитель «скрывает» недостатки различных компонентов, добавляя к сушащим средствам мочевину и гиалуроновую кислоту», – отметила доктор.

По словам Сережиной, лучшим средством для интимной гигиены женщины является простая вода, которая должна использоваться каждый раз после каждого посещения туалета.