В чем польза скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба, также известная как финская, северная ходьба или Nordic Walking, представляет собой не просто модное увлечение, а полноценный и невероятно полезный вид физических нагрузок. Это гораздо больше, чем просто прогулки с палками; это тренировка всего тела, доступная практически каждому, независимо от возраста, физической подготовки или времени года. В этой статье мы подробно рассмотрим, зачем нужна скандинавская ходьба, какую пользу она приносит, кому она особенно рекомендована, а также разберем нюансы правильной техники и выбора инвентаря.

Что такое скандинавская ходьба: определение, история и названия

Скандинавская ходьба — это имитация движений лыжника без лыж. Смысл этой спортивной или даже скорее оздоровительной практики заключается в активном использовании специальных палок во время ходьбы. Это обеспечивает дополнительную нагрузку на мышцы верхней части тела, включая руки, плечи, спину и пресс.

История возникновения

Изначально, как уже упоминалось, скандинавская ходьба появилась в Финляндии (отсюда и одно из названий — финская ходьба). Лыжники использовали ее как способ поддержания формы и тренировки в теплые месяцы, когда снега нет. Постепенно этот вид активности стал популярен среди широкой публики благодаря своей доступности и множеству плюсов для здоровья. Вскоре после роста популярности ходьбы с лыжными палками в Швеции и открытия в соседней с Финляндией стране специализированных клубов этот вид физической активности получил название Nordic Walking.

Различные названия

Помимо основных названий — скандинавская, финская, северная ходьба или Nordic Walking — можно встретить и другие варианты, например:

ходьба с палками;

спортивная ходьба с палками;

лечебная ходьба с палками (применяется в реабилитационных программах).

Все эти названия описывают один и тот же вид физической активности, основанный на использовании специальных палок для повышения эффективности ходьбы.

Какую пользу для здоровья дает скандинавская ходьба: влияние на организм человека

Скандинавская ходьба — это кладезь полезных свойств для здоровья. Она оказывает положительное воздействие на все системы организма, делая ее особенно полезной для пожилых людей, женщин и всех, кто заботится о своем здоровье. Давайте рассмотрим подробнее, какую именно пользу дает этот вид спорта.

Основные преимущества скандинавской ходьбы для здоровья

Укрепление сердечно-сосудистой системы. Во время занятий увеличивается частота сердечных сокращений, что тренирует сердце и улучшает кровообращение. Это снижает риск развития сердечных заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца.

Активная работа мышц всего тела. В отличие от обычной ходьбы скандинавская ходьба задействует около 90% мышц тела. Работают не только ноги, но и мышцы рук, плечевого пояса, спины, пресса и даже ягодиц. Это делает тренировку более эффективной и сбалансированной.

Снижение нагрузки на суставы. Палки помогают перераспределить вес тела, снижая нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также на позвоночник. Это особенно важно для людей с заболеваниями суставов, такими как артрит и артроз.

Улучшение осанки. Правильная техника скандинавской ходьбы требует поддержания прямой спины и активной работы мышц плечевого пояса, что способствует формированию правильной осанки.Увеличение расхода калорий. Скандинавская ходьба позволяет сжигать на 20–40% больше калорий, чем обычная ходьба. Это делает ее отличным способом для контроля веса и похудения.

Повышение выносливости. Регулярные занятия скандинавской ходьбой постепенно увеличивают общую физическую выносливость организма, позволяя переносить большие нагрузки и чувствовать себя бодрее в течение дня.

Улучшение координации и равновесия. Ходьба с палками требует хорошей координации движений и чувства равновесия. Регулярные тренировки улучшают эти навыки, снижая риск падений и травм, особенно в пожилом возрасте.

Снятие стресса и улучшение настроения. Физическая активность на свежем воздухе способствует выработке эндорфинов, гормонов счастья, которые помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и бороться с депрессией.

Улучшение работы дыхательной системы. Активная работа мышц грудной клетки и диафрагмы способствует увеличению объема легких и улучшению вентиляции.

Скандинавская ходьба для похудения: эффективный способ сбросить лишний вес

Скандинавская ходьба является эффективным и безопасным способом для похудения. Она не только помогает сжигать больше калорий, но и укрепляет мышцы, что способствует ускорению метаболизма и более эффективному сжиганию жира. Для достижения наилучших результатов важно сочетать регулярные тренировки с правильным питанием.

Почему скандинавская ходьба эффективна для похудения

Высокий расход калорий. Как уже упоминалось, скандинавская ходьба сжигает на 20–40% больше калорий, чем обычная ходьба.

Укрепление мышц. Укрепление мышц верхней части тела помогает сформировать красивый рельеф и увеличить мышечную массу, что способствует ускорению метаболизма.

Доступность. Скандинавской ходьбой можно заниматься в любом месте и в любое время года. Она не требует специального оборудования или членства в спортивном зале.

Безопасность. Это вид спорта с низкой ударной нагрузкой, что делает его безопасным для суставов и подходит для людей с избыточным весом или проблемами с суставами.

Рекомендации для похудения с помощью скандинавской ходьбы

Регулярность. Занимайтесь скандинавской ходьбой не менее трех-пяти раз в неделю по 30–60 минут.

Интенсивность. Поддерживайте умеренную интенсивность тренировки, при которой вы чувствуете небольшую одышку, но можете разговаривать.

Правильное питание. Соблюдайте сбалансированную диету с дефицитом калорий. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, богатым клетчаткой, белкам и полезным жирам.

Консультация с врачом. Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Кому особенно рекомендована скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба особенно полезна для пожилых людей и женщин, поскольку помогает поддерживать здоровье, активность и независимость в любом возрасте.

Польза скандинавской ходьбы для пожилых людей

Улучшение физической формы. Позволяет сохранять подвижность, силу и выносливость, что важно для поддержания самостоятельности в пожилом возрасте.

Укрепление костей и суставов. Снижает риск развития остеопороза и артрита, а также улучшает подвижность суставов.

Улучшение координации и равновесия. Снижает риск падений и травм, которые часто встречаются в пожилом возрасте.

Поддержание когнитивных функций. Положительно влияет на работу мозга, улучшая память, внимание и мышление.

Социализация. Занятия в группе позволяют пожилым людям общаться, заводить новых друзей и чувствовать себя частью сообщества.

Польза скандинавской ходьбы для женщин

Укрепление мышц и костей. Особенно важно для женщин в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена и возрастает риск развития остеопороза.

Контроль веса. Помогает поддерживать здоровый вес и фигуру, что важно для женщин любого возраста.

Улучшение настроения и снижение стресса. Скандинавская ходьба помогает справиться с эмоциональным напряжением, тревожностью и депрессией, которые часто встречаются у женщин.

Повышение самооценки. Физическая активность и ощущение контроля над своим телом положительно влияют на самооценку и уверенность в себе.

Противопоказания к скандинавской ходьбе

Несмотря на многочисленные полезные свойства, скандинавская ходьба имеет ряд противопоказаний. Перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Основные противопоказания к скандинавской ходьбе

Острые инфекционные заболевания.

Обострение хронических заболеваний.

Сердечная недостаточность в тяжелой форме.

Тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата.

Недавно перенесенные операции.

Высокое артериальное давление.

Тяжелые заболевания дыхательной системы.

Состояния, требующие осторожности и консультации с врачом

Беременность.

Варикозное расширение вен.

Сахарный диабет.

Правильная техника скандинавской ходьбы: как избежать ошибок и получить максимальную пользу

Правильная техника — это залог эффективности и безопасности скандинавской ходьбы. Чтобы получить максимальную пользу от занятий и избежать травм, необходимо следовать определенным правилам.

Основные принципы правильной техники скандинавской ходьбы

Постановка палок: палки ставятся под углом назад, примерно на уровне середины стопы противоположной ноги. Движения рук: руки двигаются вперед и назад синхронно с ногами. Движения должны быть размашистыми и естественными. Хват палок: руки должны быть расслаблены, а хват палок — не слишком сильным. Длина шага: шаги должны быть естественными и не слишком широкими. Работа корпуса: корпус должен быть слегка наклонен вперед. Дыхание: дыхание должно быть ритмичным и глубоким. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Темп: начните с медленного темпа и постепенно увеличивайте его по мере улучшения физической подготовки.

Типичные ошибки при скандинавской ходьбе

Слишком короткая длина палок.

Неправильная постановка палок.

Слишком сильный хват палок.

Напряженные плечи.

Слишком короткие шаги.

Отсутствие наклона корпуса вперед.

Как выбрать правильные палки для скандинавской ходьбы: длина, материал, ручка

Правильный выбор палок — важный аспект для эффективных и комфортных занятий скандинавской ходьбой.

Критерии выбора палок

Длина палок рассчитывается по формуле: рост (см) x 0,68. Небольшое отклонение от этой формулы допустимо, но важно, чтобы палки не были слишком длинными или слишком короткими.

Материал палок:

алюминий — прочные и относительно недорогие палки, но более тяжелые, чем карбоновые; карбон (углеволокно) — легкие и хорошо гасят вибрации, но более дорогие и менее прочные, чем алюминиевые; композитные материалы — сочетают в себе преимущества алюминия и карбона.

Ручка:

эргономичная форма — ручка должна удобно лежать в руке и не вызывать дискомфорта; материал — корк (пробка) или пена обеспечивают хорошее сцепление и впитывают влагу; темляк — специальный ремешок, который фиксирует руку на ручке; важно, чтобы темляк был регулируемым и удобным.

Наконечники:

для твердых поверхностей (асфальт, тротуар) — резиновые наконечники; для мягких поверхностей (грунт, трава) — металлические шипы.

Типы палок

Телескопические палки — регулируемые по длине, что удобно для путешествий и для людей, которые хотят экспериментировать с разной длиной палок.

Фиксированные палки — более прочные и легкие, чем телескопические, но не регулируются по длине.

Подведение итогов

Скандинавская ходьба — это простой, доступный и невероятно полезный вид физической активности, который может принести огромную пользу вашему здоровью и улучшить качество жизни. Подойдя к занятиям правильно, учитывая показания и противопоказания, можно получить удовольствие от процесса и достичь желаемых результатов. Она дает возможность вести активный образ жизни в любом возрасте. Этот вид спорта помогает тренировать мышцы тела и суставы, улучшает осанку, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря всем этим полезностям этот вид спорта очень рекомендован врачами.