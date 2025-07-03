Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки

Lenta.ru

Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки. Материал опубликован на сайте Men Today.

Эксперты назвали лучшие упражнения для домашней тренировки рук
© Lenta.ru

Авторы предлагают выполнить четыре упражнения с гантелями. Начать предлагается с подъемов гантелей сидя. Затем можно сделать разгибание руки на трицепс с гантелью и французский жим с гантелями. Завершающее упражнение — молотки с гантелями.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач отметила, что для роста мышц необходимо постепенно увеличивать нагрузку. Поэтому со временем нужно увеличивать либо вес утяжелителей, либо количество подходов и повторений.

Ранее Ротач назвала лучшие жиросжигающие упражнения. На улице тренер рекомендовала бегать, ездить на велосипеде и прыгать на скакалке.