Эксперты предупредили об опасности сланцев

Сланцы из некачественных материалов, например дешевого поливинилхлорида (ПВХ), могут привести к проблемам со здоровьем, так как на солнце некоторые материалы выделяют опасные соединения. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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"В жаркую погоду риск негативных последствий от ношения некачественных сланцев многократно возрастает, так как высокая температура ускоряет процессы выделения опасных соединений из материалов".

Он подчеркнул, что это особенно актуально для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

"Наибольшую опасность представляют сланцы из дешевого поливинилхлорида (ПВХ) с высоким содержанием пластификаторов, таких как фталаты. Эти вещества используются для придания гибкости, но при нагревании, например, на солнце, они могут мигрировать на поверхность и проникать через кожу. Фталаты обладают эндокринно-разрушающим действием и могут влиять на гормональный баланс".

Качественный этиленвинилацетат (ЭВА) и полиуретан (ПУ), произведенные с соблюдением технологических норм и с соответствующей сертификацией считаются безопасными материалами, сообщил специалист, пояснив, что они не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах.

Важно иметь в виду, что безопасность обуви зависит от качества материалов и производителя, уточнил Дорохов.

Он также призвал избегать покупки сланцев с сильным химическим запахом, так как это может быть признаком наличия летучих органических соединений. Некоторые из них могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и даже респираторные симптомы, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Газета New York Post (NYP) в 2024 году писала о том, что резиновые сланцы неожиданно стали трендом и подорожали на десятки тысяч рублей. В прошлом сезоне они появились у большинства люксовых брендов. Одними из самых модных сланцев прошлого сезона эксперты называют обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (87,8 тысячи рублей).