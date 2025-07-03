Назван лучший молочный продукт для снижения давления

Швейцарский сыр легко узнать по "дырочкам" и слегка сладкому вкусу. О его полезных для здоровья свойствах рассказала диетолог, сертифицированный специалист по уходу и образованию в области диабета Шери Гоу.

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Низкое содержание натрия. Сокращение потребления натрия - один из лучших способов понизить кровяное давление. Помочь в этом может швейцарский сыр. Порция в 28 г содержит всего около 52 мг натрия, или 2% от суточной нормы.

Много кальция. Исследования показывают, что кальций в сыре не повышает давление и риск развития гипертонии. Более того, он может даже снизить риск возникновения инсульта.

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Биоактивные пептиды в составе. Белок в сыре - отличный источник биоактивных пептидов, которые помогают регулировать артериальное давление. В швейцарском сыре, например, есть пептиды Ile-Pro-Pro и Val-Pro-Pro.

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