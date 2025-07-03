Красное мясо и другие продукты, в которых много витамина В12

Витамин В12 помогает нашему организму вырабатывать красные кровяные клетки, производить энергию, поддерживать здоровье мозга и нервов. При нехватке этого вещества могут появиться усталость, слабость, анемия.

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Красное мясо. В порции на 113 г содержится 2,12 мкг витамина В12. При этом важно помнить, что в свинине и говядине много насыщенных жиров.

Жирная рыба. Половина филе лосося включает 6,3 мкг витамина В12. К другим примерам жирной рыбы относятся сардины, тунец, форель.

Яйца. На одно яйцо приходится 0,5 мкг витамина В12, 6 г белка, 92 мг калия, 24 мг кальция, 155 мг холина, 90 мкг витамина A, 50 МЕ витамина D.

Молочные продукты. Контейнер таких продуктов (170 г) содержит 1,28 мкг витамина В12. Речь идёт о сыре, молоке, йогурте.

Моллюски. 85 г лобстера - это 1,22 мкг витамина В12. Моллюски, омары, мидии - отличные источники белка.

Субпродукты. На порцию в 85 г приходится 60 мкг витамина В12. Больше всего этого витамина в печени.

Пищевые дрожжи. 16 г таких дрожжей дадут вам 24 мкг витамина В12.

Растительное молоко. Часто его обогащают витамином В12. На 240 мл приходится 3 мкг этого вещества.

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