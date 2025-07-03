Агроном назвал опасные ягоды, которые можно перепутать со съедобными

Агроном Владимир Викулов рассказал о ядовитых ягодах, встречающихся в Московской области, которые похожи на съедобные. Он объяснил, что люди падки на яркие цвета, поэтому стремятся попробовать некоторые плоды, не подозревая о смертельной опасности.

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— Самая ядовитая — дафна (волчеягодник, или волчник, или волчье лыко — прим. «ВМ»). Буквально несколько ягод, особенно у детей и людей со слабым здоровьем, могут вызвать смерть. Розовые, красные ягодки на стебле, приятные чем-то на вкус — не горькие и не кислые. Красивые, по форме напоминают облепиху, а по цвету — ярко-красную смородину, — рассказал специалист.

Не менее опасен вороний глаз, который напоминает чернику. Розетка, обычно из четырех листьев, а в центре — ягода. Тоже очень опасный плод, предупредил Викулов.

— Еще опасен воронец, который несколько легче отличить. Он также внешне напоминает чернику, но там плотный конгломерат (соединение — прим. «ВМ») из нескольких ягод, вместе может быть 10–20 ягод. Вызывает очень тяжелое отравление, — добавил эксперт.

Осенью опасность представляет ландыш майский. Его ягоды тоже очень ядовиты. Также не стоит пробовать майник двулистный — красную ягоду, похожую на бруснику.

— Это основные растения, которые встречаются в Подмосковье, — заключил агроном в беседе с RT.

В России все чаще стали фиксировать случаи отравления чемерицей — растением, которое внешне напоминает съедобную черемшу, но содержит опасное вещество вератрин. Так, во Владивостоке сразу несколько человек были госпитализированы с диагнозом «отравление вератрином». Как различить черемшу и чемерицу и какие еще растения имеют ядовитых «двойников», «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.