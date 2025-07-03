Какие продукты дадут энергию и помогут при воспалении

Воспаление и усталость часто возникают одновременно. Дипломированные диетологи рассказали, какая пища может в этом случае помочь.

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Свёкла. Она богата нитратами и беталаинами. Последние ферменты известны противовоспалительными свойствами. Вместе же эти соединения уменьшают воспаление, усиливают кровоток, поддерживают доставку кислорода к мышцам.

Имбирь. Он содержит гингерол и шогаол, которые отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Джессика Клэнси-Строн, магистр наук, дипломированный диетолог, отмечает, что имбирь, как показывают исследования, помогает при метаболическом синдроме, воспалительных заболеваниях. Ещё он может улучшить уровень холестерина, снизить уровень С-реактивного белка (СРБ).

Вишня кислая. Отчасти её противовоспалительное действие связано с наличием большого количества полифенолов: цианидинов, кемпферолов, кверцетина и хлорогеновой кислоты.

Сушёная клюква. Эта ягода полна антоцианов, которые препятствуют воспалительному процессу. Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует для идеального заряда энергии есть 1/4 стакана клюквы, не перебарщивая с добавленным сахаром.

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Овсяные хлопья. Они содержат медленно усвояемые углеводы, поэтому дают длительный заряд энергии. Кроме того, в овсе есть авенантрамиды, то есть полифенолы с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Авокадо. По данным одного исследования, добавление в бургер половины авокадо значительно уменьшает маркеры воспаления после еды. Также этот фрукт может способствовать уменьшению висцерального жира.

Фасоль. Это доступный и универсальный продукт, который богат клетчаткой, растительным белком, сложными углеводами. Исследования показывают, что регулярное употребление фасоли помогает уменьшить воспаление.

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