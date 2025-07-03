Проблемы со сном и другие признаки высокого уровня кортизола

Гормон стресса кортизол нужен нашему организму для выполнения ряда функций. Это, по словам Эрики Армстронг, доктора медицины, регулирование реакции тела на стресс, уровня сахара в крови, обмена веществ, воспаления, цикла сна и бодрствования. Вот какие симптомы говорят о том, что уровень кортизола у вас повышен.

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Проблемы с засыпанием или поддержанием сна. Если вам сложно заснуть или вы просыпаетесь среди ночи и не можете дальше спать - дело может быть в уровень гормона стресса. Одно исследование с участием здоровых людей показало, что более высокие уровни кортизола перед сном связаны с более коротким сном и более плохим его качеством, чем низкие уровни этого гормона перед засыпанием. Подобная связь обнаружена была и у людей с диабетом 2 типа.

Набор веса в области живота. В ходе одного исследования, в котором участвовали пожилые люди и люди среднего возраста, было обнаружено, что добровольцы с высоким уровнем кортизола с большей вероятностью имели более высокую массу тела и окружность талии, чем те, у кого уровень кортизола ниже. Дело в том, что кортизол способствует накоплению жира на животе.

Ощущение усталости и бодрости одновременно. Вы можете чувствовать себя физически уставшим, но умственно активным. Тем не менее высокий уровень кортизола в течение длительного времени связывают с ухудшением когнитивных функций, нарушением сна.

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