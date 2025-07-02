Названа неожиданная причина проблем с эрекцией у мужчин

Дефицит витамина D может привести к появлению эректильной дисфункции, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

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«В последние годы внимание научного сообщества все чаще привлекает витамин D — не только как регулятор минерального обмена, но и как потенциальный фактор, влияющий на мужское здоровье. Хотя окончательные выводы требуют дальнейших исследований, уже сейчас существует ряд убедительных данных, свидетельствующих о потенциальной взаимосвязи между нехваткой витамина и появлением эректильной дисфункции», — рассказала врач.

Витамин D — жирорастворимое соединение, которое участвует во множестве важнейших физиологических процессов. Традиционно его роль ассоциировалась с обменом кальция и фосфора — витамину D отводится ключевая функция в поддержании прочности костной ткани.

«Однако его влияние на организм гораздо шире: он поддерживает нормальную работу иммунной системы, участвует в регуляции гормонального фона, включая уровень тестостерона, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и участвует в контроле воспалительных процессов. Одним из важнейших условий полноценной эрекции является здоровое кровоснабжение полового члена, которое обеспечивается в том числе за счет правильной работы эндотелия — внутренней выстилки сосудов. Исследования показывают, что при дефиците витамина D может нарушаться функция эндотелия, что затрудняет приток крови и может приводить к проблемам с эрекцией», — объяснила доктор.

Кроме того, витамин D оказывает влияние на уровень тестостерона — основного мужского полового гормона. При недостатке витамина D уровень тестостерона может снижаться, что, в свою очередь, негативно сказывается на либидо и эректильной функции.