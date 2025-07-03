Как бананы могут помочь при мышечных спазмах

В бананах содержится много электролитов (калия и магния), которые снимают спазмы мышц. Правда, эффект от этого будет заметен не сразу.

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Для правильной работы мышцам нужно достаточное количество электролитов. Например, калий помогает мышцам расслабляться. Низкий уровень этого вещества может привести к спазмам.

Если вы съедите банан после тренировки, то у вас мышечные судороги могут пройти не сразу. Однако богатая бананами и другими продуктами с большим количеством электролитов диета может снизить со временем вероятность появления судорог мышц. Для здоровой работы мышцам нужны такие вещества, как магний, калий, кальций, натрий.

При спазмах мышц могут помочь и другие продукты. Это авокадо, фасоль, костный бульон, кокосовая вода, листовые зелёные овощи, дыни, молоко, семена и орехи, оливки, помидоры, сладкий картофель.

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