Эксперты напомнили, как не отравиться спреем от комаров

Все инсектициды крайне токсичны, пользоваться ими необходимо с осторожностью, сказала НСН Ирина Скорогудаева.

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Спрей от комаров и другие защитные средства от насекомых ни в коем случае нельзя наносить на открытую кожу, кроме того, пользоваться ими желательно вне помещений, задержав дыхание и закрыв глаза. Об этом НСН рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

В Хакасии умерла 10-летняя девочка, предположительно отравившись спреем от комаров в детском лагере. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по региону. Ребенка с высокой температурой и тошнотой доставили в больницу, но спасти девочку не удалось. Скорогудаева объяснила, как не навредить здоровью при использовании инсектицидов.

«Все инсектициды — крайне токсичные соединения. Умереть от них сложно — для этого надо напиться или наесться ими, но обращаться с ними нужно осторожно. Все эти средства нельзя наносить на голую кожу, только на одежду вне помещений (в помещении запах долго не будет выветриваться). Кроме того, желательно опрыскивать одежду не на человеке, в противном случае нужно задержать дыхание и закрыть глаза, поскольку это совсем не полезные соединения. Эти правила касаются всех — и детей, и взрослых. Единственная альтернатива подобным средствам — одеться таким образом, чтобы комары или клещи не имели доступа для укуса, но если на улице очень жарко, то так одеться не получится», — сказала Скорогудаева.

Ранее в Калачинском районе Омской области в лагере «Орленок» отравились 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».