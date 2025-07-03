Врач-инфекционист рассказал, как защититься от ящура

В Турции - вспышка ящура. Местные власти по всей стране закрывают базары, где продаются сельхозпродукты, чтобы предотвратить распространение инфекции. Угрожает ли заболевание туристам? На этот вопрос "РГ" ответил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

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"Ящур - это острое вирусное заболевание парнокопытных животных (коров, свиней, овец, коз, оленей). Инфекция может передаваться и человеку. Возбудитель - вирус из семейства Picornaviridae (тип Aphthovirus)", - пояснил профессор Шахмарданов.

Пути заражения

"Источником инфекции могут стать мясо и субпродукты от больных животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз), молоко, которые не прошли достаточную термическую обработку. Заразиться можно и при контакте с инфицированными животными или их выделениями (слюна, моча, фекалии), через загрязненные поверхности (например, при покупке продуктов на стихийных рынках). Редко, но также не исключается передача воздушно-капельным путем", - отмечает эксперт.

Что надо знать российским туристам, отдыхающим в Турции?

Опасность могут представлять:

Сырое молоко и молочные продукты (творог, сметана, сыр) - это главный источник заражения, если они не прошли термическую обработку. Мясо без достаточной прожарки/варки. Овощи/фрукты, если их мыли зараженной водой или трогали инфицированные люди/животные.

"Для человека болезнь не смертельна, но неприятна. Основная мера защиты - вакцинация животных и соблюдение гигиены (кипячение молока, термическая обработка мяса, мытье рук). Важно покупать продукты в проверенных местах", - советует профессор.

Как проявляется заболевание у животных и людей?

Симптомы у животных: высокая температура, пузырьки и язвы во рту, на вымени и копытах, слюнотечение, хромота.

Симптомы у человека проявляются редко, обычно заболевание протекает в легкой форме. Но в некоторых случаях может развиться лихорадка, появляются язвочки во рту и на руках, общая слабость. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для подтверждения диагноза и назначения лечения.