Стекло действительно защищает от части ультрафиолетовых лучей. Оно блокирует до 97% UVB-излучения, именно эти лучи вызывают покраснение кожи и ожоги. Поэтому через окно нельзя обгореть в привычном смысле.

Но есть и другой тип излучения – UVA. Он проникает глубже в кожу, ускоряет старение, вызывает появление морщин и пигментных пятен. И вот от него обычное стекло почти не защищает. UVA-лучи проходят сквозь окна, лобовое стекло автомобиля и незаметно наносят коже вред.

Характерный пример – у водителей нередко левая сторона лица (ближе к окну) стареет быстрее. Это связано с постоянным воздействием UVA-лучей при вождении.

Чем опасны солнечные ожоги и как их предотвратить

Вывод: через стекло нельзя сгореть, но можно стареть быстрее. Если вы много времени проводите у окна или за рулем, врачи советуют наносить солнцезащитный крем даже в помещении, особенно в солнечные дни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.