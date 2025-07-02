Эксперт назвала 12 проверенных способов укрепить здоровье мозга

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова поделилась с RuNews24.ru 12 методами, которые помогут вам оптимизировать функции мозга и улучшить общее состояние здоровья.

1. Стимуляция

Стимулируйте ваш мозг головоломками и интересными задачами. Решение кроссвордов, судоку или изучение новых языков активизирует нейронные связи и развивает когнитивные способности. Мария Молоствова советует:

"Принимайте вызовы, это наполняет ваш мозг новой энергией".

2. Физическая Активность

Тренировки восстанавливают ваш мозг и держат его в тонусе. Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения в мозге и помогает в выработке нейротрофических факторов.

"Никогда не недооценивать силу физической активности!" - подчеркивает эксперт.

3. Правильная Диета

Ешьте больше белка, нерафинированных жиров, фруктов и овощей. Здоровая диета не только поддерживает общее состояние здоровья, но и благотворно сказывается на когнитивных функциях.

"Питание — это топливо для вашего мозга", — отмечает Молоствова.

4. Безопасность

Избегайте травм мозга, используя шлемы и ремни безопасности. Защита головы при физической активности и в быту важна для предотвращения серьезных последствий.

"Заботьтесь о своем мозге, он у вас единственный!" - обращает внимание эксперт.

5. Здоровый Сон

Мозгу нужно около 7-8 часов для сна и восстановления. Качественный сон — это основа для продуктивного мышления и успешной памяти.

"Сон - это не роскошь, а необходимость", — подчеркивает эксперт по биохакингу.

6. Обучение

Омоложайте свой мозг, обучая его чему-то новому. Новые знания и навыки стимулируют развитие нейронных связей. Никогда не останавливайтесь на достигнутом — обучайтесь

7. Анти-рутина

Меняйте привычки! Это удивит ваш мозг и выключит «автопилот». Изменение распорядка дня или привычных маршрутов активизирует новый опыт и способствует улучшению креативного мышления. Ваш мозг любить перемены!

8. Социализация

Взаимодействия стимулируют мозг и снижают симптомы депрессии. Общение с людьми помогает поддерживать эмоциональное здоровье. Социальные связи — это один из лучших способов сохранить ясность ума.

9. Меньше стресса

Расслабьтесь! Стресс разрушает мозг и гормональную систему. Техники управления стрессом, такие как медитация или дыхательные упражнения, могут значительно улучшить ваше самочувствие.

"Будьте внимательны к своему психоэмоциональному состоянию", — рекомендует Мария Молоствова.

10. Книги

Слова и истории понижают риск снижения когнитивных способностей. Чтение книг помогает развивать воображение и улучшает целостное восприятие информации. Чтение — это путешествие в мир, который может быть полезным для вашего мозга.

11. Отказ от вредных привычек

Алкоголь, сигареты и другие наркотики пагубно влияют на здоровье мозга. Отказ от этих веществ не только улучшает физическое состояние, но и положительно сказывается на когнитивных функциях.

"Здоровый мозг - это результат здорового выбора", — подчеркивает Молоствова.

12. Медиа-детокс

Избыток «экранов» нарушает сон и перевозбуждает ваш мозг. Установите ограничения на время, проведенное перед экранами, чтобы избежать перегрузки информации. Позвольте вашему мозгу отдохнуть от всех технологий, это важно.

Подводя итог, не забывайте о том, что ваше здоровье — это отражение ваших привычек и образа жизни. Применяйте эти 12 методов и пусть ваш мозг всегда остается в наилучшей форме!