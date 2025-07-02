Перечислены неочевидные привычки, повышающие уровень сахара в крови

Когда выработка инсулина в организме нарушается, уровень сахара в крови может долго оставаться высоким. Это может в будущем навредить здоровью. Вот какие привычки тоже приводят к повышенному уровню сахара в крови.

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Неспособность справиться со стрессом. Во время стресса вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Они могут повысить уровень сахара в крови и нарушить функцию инсулина. Лорен Планкетт, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по уходу и образованию при диабете и человек с диабетом 1 типа, отмечает, что хронический стресс со временем приводит к проблемам со здоровьем.

Высокоинтенсивные упражнения. У некоторых людей такие упражнения могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Происходит это при выбросе адреналина. Лучше всего сосредоточиться на упражнения средней и низкой интенсивности: на ходьбе, пилатесе, умеренных силовых нагрузках.

Определённые лекарства. Глюкокортикоиды, антипсихотики, сердечные препараты, иммунодепрессанты, гормональные лекарства связаны с изменениями метаболизма глюкозы, частотой возникновения высокого уровня сахара в крови или диабета.

Нехватка воды. Женщинам рекомендуется пить 11,5 стаканов жидкости в день, а мужчинам — 15,5 стаканов.

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Употребление большого количества продуктов, не содержащих сахара. В таких продуктах вовсе не обязательно нет или меньше углеводов. Именно они больше всего влияют на уровень глюкозы в крови.

Недостаток сна. Он может привести к повышению уровня сахара в крови. Часто он нарушает сон, особенно если вы часто ходите в туалет ночью. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто спал меньше шести часов в сутки, имели выше вероятность развития диабета 2 типа.

Слишком много солнца. Из-за этого вы рискуете получить ожоги. Часто они сопровождаются болью, что повышает уровень гормонов стресса и может повысить уровень сахара в крови.

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